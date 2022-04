Jeangu Macrooy gastartiest bij concerten Ladies of Soul

Jeangu Macrooy treedt als gastartiest op tijdens de komende concerten van de muziekformatie Ladies of Soul. De zanger is bij beide shows op 23 en 24 september in de Amsterdamse Ziggo Dome van de partij.

Macrooy is de tweede gastartiest die is aangekondigd. Eerder werd bekend dat ook Dwight Dissels, die onder meer bekend is van The Voice of Holland, het podium deelt met Berget Lewis, Candy Dulfer, Edsilia Rombley en Glennis Grace.

Rombley vindt Macrooy een “bijzondere” artiest. “Met zijn eigen stijl en mooie warme stem geniet ik altijd als hij op het podium staat. Deze man straalt zoveel liefde uit en zingt echt met zijn ziel! Ik ben dan ook erg blij dat hij erbij is in september.” Jeangu Macrooy vertegenwoordigde Nederland afgelopen jaar bij het Eurovisiesongfestival in Rotterdam.