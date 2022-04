Kabinet: quarantaine uit voorzorg hoeft niet meer

Mensen hoeven vanaf nu niet meer uit voorzorg in quarantaine als ze in contact zijn geweest met iemand die met corona is besmet. Op drukke plekken hoeft ook geen mondkapje meer op. Dat heeft het kabinet dinsdag bekendgemaakt.

Wel blijft het dringende advies overeind om minimaal vijf dagen in isolatie te gaan na een positieve zelftest. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat onderzoeken of die periode korter kan.

Waakzaamheid blijft geboden, stelt het kabinet. In het najaar kan het aantal coronabesmettingen toenemen of een nieuwe variant voor veel besmettingen zorgen. De basismaatregelen blijven daarom van kracht. Hoesten en niezen in de elleboog, regelmatig handen wassen en thuisblijven bij klachten, blijven overeind.

Vaccinatie en de herhaalprik (booster) blijven belangrijk. Dat dringende advies handhaaft het kabinet.