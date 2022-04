Meer organisaties in zee met crypto-partners

Steeds meer organisaties gaan in zee met een bedrijven die zich bezighouden met cryptocurrencies. De handel in de digitale munten is sinds de start ervan enorm toegenomen en vooral sportorganisaties lijken er wel heil in te zien. Zagen we bijvoorbeeld eerst de KNVB met een eigen crypto-partnerschap, nu heeft ook het WK in Qatar een eigen deal met een cryptobedrijf.

Naast de verschillende samenwerkingen tussen crypto-platforms en sportbedrijven, is ook het aanbod van munten en aanbieders steeds groter. Kortom: crypto is booming. Maar waarom worden al deze samenwerkingen uit de grond gestampt en hoe doet crypto in Nederland het? We zoeken het uit!

De laatste jaren is steeds meer bekend geworden over crypto, maar voor wie het nog niet weet: Crypto’s zijn digitale tegoeden die beheerd worden met cryptografische algoritmes. Een crypto heeft dus geen fysieke vorm zoals een euromunt, maar is eigenlijk een versleutelde code zoals een wachtwoord, aldus De Nederlandsche Bank.

Veel mensen bezitten inmiddels van die cryptomunten. Je kent waarschijnlijk de Bitcoin, de meest bekende munt en tevens de munt met de grootste waarde. Eigenlijk draait de markt vooral om deze munt, ook al zijn er ontelbare andere munten. Het aanbod van munten is inmiddels zo groot, dat het gevaar bestaat dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Toch zijn er een aantal munten die in de buurt komen van Bitcoin en ook een flinke waarde vertegenwoordigen.

Crypto in Nederland

De waarde van de munten zorgt ervoor dat het een interessant handelsobject is geworden voor veel mensen. Bovendien is het verhandelen van de munten vrij toegankelijk en is het ook doodeenvoudig om crypto munten te kopen. Binnen Nederland houden inmiddels meer dan een miljoen mensen zich bezig met de handel van de digitale valuta. Dat is precies de reden waarom de verschillende samenwerkingen uit de grond worden gestampt. Het draagvlak is goed en door een samenwerking aan te gaan met een sportonderneming, worden nog meer mensen bereikt. Ook een grootschalig evenement zoals het WK voetbal, waar naar schatting 100 miljoen mensen naar kijken, wordt dan ineens heel interessant.

Handel in crypto

De online valuta spelen pas sinds 2009 een rol op de markt, maar ze zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het digitale ‘straatbeeld’. Een lange tijd werden crypto munten zoals de Bitcoin niet serieus genomen. Maar nu de jaren voorbij gaan en de waarde op een hoorlijk niveau blijft hangen, kun je de handel erin niet meer onderschatten. Dagelijks wordt er voor miljoenen in het systeem gepompt waardoor de munten een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Velen zien het dan ook als een rendabel beleggingsmethode.

Stijgt de waarde van de munt? Dan profiteer je! Je zou de winst dan kunnen alten uitbetalen of bijvoorbeeld meer crypto kopen met het verdiende geld. Wordt de crypto minder waard? Dan zijn er de nodige risico’s. Er wordt daarom gewaarschuwd om jezelf eerst goed in te lezen en nooit te handelen vanuit emotie.