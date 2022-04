Mensen met afweerstoornis uitgenodigd voor herhaalprik

Mensen van wie het immuunsysteem niet goed werkt, worden vanaf dinsdag uitgenodigd voor een volgende prik tegen het coronavirus. Ze kunnen dan direct een afspraak maken bij de GGD om de herhaalprik te laten zetten. “Het gaat om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist voor een specifieke aandoening of bepaalde medicijnen voorgeschreven krijgen”, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten.

De mensen om wie het gaat krijgen de uitnodiging via het ziekenhuis waar ze onder behandeling zijn. Ze komen in aanmerking voor een tweede boosterprik omdat ze door de afweerstoornis een groter risico lopen om ernstig ziek te worden van een coronabesmetting. “Voor deze mensen is het belangrijk dat zij nu, minimaal 3 maanden na hun boosterprik, een herhaalprik halen”, aldus het instituut.

Een herhaalprik is al langer beschikbaar voor iedereen die 60 jaar of ouder is, of die leeftijd later dit jaar bereikt. Ook bewoners van verpleeghuizen en volwassenen met het syndroom van Down kunnen de extra booster krijgen.

De bescherming die coronavaccins bieden, neemt in de loop van de tijd af. Herhaalprikken zijn nodig om die op peil te houden. Voor de rest van de bevolking is een volgende booster vooralsnog niet aan de orde. De Gezondheidsraad vindt het nu niet nodig, onder meer omdat de omikronvariant van het virus die al een tijdje de overhand heeft mensen minder ziek maakt dan eerdere verschijningsvormen van corona.