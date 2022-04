Nederland en België willen meer Europese militaire partners

Nederland en België willen hun nauwe defensiesamenwerking uitbreiden met andere Europese landen. Door meer en met meer landen samen op te trekken kunnen ze ook Oekraïne beter helpen zich Rusland van het lijf te houden, denken premier Mark Rutte en zijn Belgische collega Alexander De Croo.

Rutte kondigde eerder op de dag aan dat Nederland pantservoertuigen en ander zwaar militair materieel naar Oekraïne stuurt. België denkt daar ook over, aldus De Croo. Dat is “echt een volgende stap”, benadrukt Rutte. “Om verder te gaan dan we tot nu toe gedaan hebben” nu Rusland begonnen lijkt aan een nieuwe grootscheepse aanval in Oost-Oekraïne. Daarom heeft hij de nieuwe leveringen ook uitdrukkelijk aangekondigd. Normaliter willen Oekraïnes bondgenoten Rusland niet wijzer maken over de wapens waarover Oekraïne beschikt.

De “waanzinnige agressie” van Rusland in Oost-Oekraïne vergroot “de appetijt” voor nauwere Europese defensiesamenwerking, constateert De Croo. Ook al vindt hij dat ook wat wrang, hij hoopt met de Lage Landen nu als voorbeeld te dienen om Europees defensiegeld beter te besteden. Om de “hopeloze” verbrokkeling van de defensie van de EU-landen te boven te komen en meer waar voor hun euro’s voor hun krijgsmachten te krijgen.

Nederland en België trekken militair al langer nauw samen op. De beide buren bewaken samen hun gezamenlijke luchtruim en kopen onder meer samen marineschepen.