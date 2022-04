Nederland stuurt pantservoertuigen naar Oekraïne

Nederland stuurt zwaarder wapentuig, zoals pantservoertuigen, naar Oekraïne. Minister-president Mark Rutte schrijft dat op Twitter. Ook kijkt Nederland met bondgenoten naar de levering van “aanvullend zwaarder materieel”, schrijft de premier.

Het is opmerkelijk dat het kabinet weer meldingen doet over wat voor materieel het naar Oekraïne stuurt. Eerder werd daarmee gestopt, om zo de Russen niet te veel informatie te geven. Vlak nadat de oorlog in Oekraïne was uitgebroken, meldde het kabinet wel dat het onder meer antitankraketten en luchtafweerwapens ging sturen.

Rusland is begonnen met een groot offensief in het oosten van Oekraïne. De Oekraïense president Volodimir Zelenski bevestigde maandag de nieuwe aanvalslinies aan de oostflank. Volgens Zelenski hebben de Russische strijdkrachten “het startsein gegeven voor de slag om de Donbas”.

Rutte en defensieminister Kajsa Ollongren hebben in een telefoongesprek met de Oekraïense president hun steun uitgesproken aan Oekraïne.