Paternotte begrijpt vragen D66’ers over MeToo-affaire

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte begrijpt dat leden van zijn partij uitleg willen over de manier waarop het bestuur is omgegaan met een rapport over grensoverschrijdend gedrag door de invloedrijke partijstrateeg Frans van Drimmelen. “Wij leggen de lat voor onszelf hoog en of we die in dit geval gehaald hebben is dus de vraag.”

Het partijbestuur kondigde afgelopen weekeinde aan het rapport nog eens te gaan bestuderen, naar aanleiding van berichtgeving over de zaak door de Volkskrant. Daarbij wordt ook gekeken naar een tot dusver vertrouwelijk gebleven bijlage, waarin veel hardere conclusies worden getrokken dan in het al openbare gedeelte.

Deze “nieuwe weging” moet duidelijk maken of de partij destijds de juiste conclusies heeft getrokken en daar voldoende “actie op heeft genomen”, aldus Paternotte. Hij zegt “echt buikpijn” te hebben gekregen van de onthullingen van afgelopen weekeinde.