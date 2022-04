PvdA’er Henk Nijboer kandidaat om Ploumen op te volgen

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer heeft zich kandidaat gesteld voor het fractievoorzitterschap van zijn partij. Dat laat een woordvoerder van de partij weten. De sociaaldemocraten hebben een nieuwe fractievoorzitter nodig, sinds Lilianne Ploumen vorige week onverwacht opstapte.

Nijboer heeft zijn kandidatuur met een brief officieel kenbaar gemaakt aan zijn partijgenoten. Hij is vooralsnog de enige van de acht overgebleven PvdA-Kamerleden die zich kandidaat heeft gesteld. Andere leden van de fractie hebben tot en met donderdag de tijd om te beslissen of zij ook een gooi willen doen naar het leiderschap van de fractie. Vrijdag kiest de fractie de nieuwe voorzitter.