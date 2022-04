Tenten bij aanmeldcentrum Ter Apel worden afgebroken

De tenten waarin asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel bij aankomst worden opgevangen verdwijnen. Asielzoekers hebben in de nacht van maandag op dinsdag voor het laatst geslapen in de paviljoens. De vergunning voor het gebruik van de tenten verloopt dinsdag.

De grote tenten worden vanaf dinsdag afgebroken. Dat duurt een paar dagen. Vanaf dinsdag mogen niet meer dan 2000 mensen verblijven in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) meldde voor het weekeinde dat hij dat heeft afgesproken met de burgemeesters van Groningen en Westerwolde, waar Ter Apel onder valt.

Van der Burg gaf ook aan dat hij met gemeenten zou overleggen om te zorgen dat mensen elders terechtkunnen. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) liet maandagavond weten dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing, maar dat nog onduidelijk was hoe het verder gaat.

De afgelopen tijd was het druk in Ter Apel, waardoor er meer mensen verbleven dan de 2000 voor wie er officieel plaats is. De Veiligheidsregio Groningen noemde de situatie bij het aanmeldcentrum eind maart zorgelijk. Asielzoekers kunnen niet doorstromen naar een van de 111 azc’s. Die zitten vol, mede omdat zo’n 13.000 statushouders wachten op een woning.