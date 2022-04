Van der Burg nog altijd niet bezorgd over daling opvangplekken

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) zegt nog altijd niet bezorgd te zijn over de daling in het aantal opvangplekken dat gemeenten hebben voor Oekraïners. Dat aantal daalde dinsdag voor de tweede keer in een week.

Donderdag was er sprake van een daling van een kleine 500 plekken. Dinsdag rapporteerde het ministerie van Justitie en Veiligheid een ruim twee keer zo grote daling: van 41.247 op donderdag naar 40.059. Van die plekken zijn er ruim 10.000 beschikbaar. Het bezettingspercentage is met 75 procent wel op het hoogste punt tot dusver.

Met de “marge” van 10.000 plekken ziet Van der Burg vooralsnog geen reden tot zorg. Volgens hem gaat het om een daling “van kleine aantallen plekken die tijdelijk waren gecreëerd”.

De gemeenten en de landelijke overheid hebben zich ten doel gesteld om 50.000 opvangplekken voor Oekraïners te creëren.