Afghaanse evacués mogen drie maanden langer blijven in Zoutkamp

De Afghaanse evacués die verblijven in de noodopvang in het Groningse Zoutkamp mogen drie maanden langer blijven, bevestigt een woordvoerder van Defensie na berichtgeving van RTV Noord. Eerder werd nog bekendgemaakt dat de Willem Lodewijk van Nassaukazerne per 1 mei zou sluiten als noodopvang omdat Defensie de locatie zelf nodig had.

Defensie had de slaapvertrekken in de kazerne eigenlijk nodig voor defensiepersoneel dat militaire oefeningen doet. Voor het personeel is nu echter een andere oplossing gevonden, legt de woordvoerder uit, zodat de evacués langer kunnen blijven.

De evacués zitten sinds augustus vorig jaar in de kazerne. De opvang zou in eerste instantie voor een maand zijn, maar dat werd meerdere keren verlengd.