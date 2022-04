Alkmaar neemt 150 asielzoekers over uit Ter Apel

Ongeveer 150 asielzoekers vertrekken vanuit de overvolle opvang in Ter Apel naar Alkmaar. Daar kunnen ze een week lang worden opgevangen in het Sportpaleis. Dat hebben de gemeente Alkmaar en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aangekondigd.

De eerste vijftig asielzoekers komen woensdag aan. Op donderdag en op vrijdag komen er twee even grote groepen. Waar ze na de week naartoe gaan, is aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), aldus de veiligheidsregio.

Het Alkmaarse sportpaleis is momenteel een centraal aanmeldpunt (doorstroomlocatie) voor vluchtelingen uit Oekra├»ne. Vanuit de sporthal gaan ze naar langdurige opvangplekken. De gemeente Alkmaar verwacht dat de locatie voorlopig minder nodig is voor die groep “gezien de inzet die reeds is gepleegd op de huisvesting van Oekra├»ners in Noord-Holland Noord”.