Attje Kuiken ook kandidaat voor fractievoorzitterschap PvdA

Attje Kuiken wil voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de PvdA worden. In een verklaring heeft ze zich kandidaat gesteld om Lilianne Ploumen op te volgen. Ploumen kondigde vorige week onverwacht haar vertrek aan.

Kuiken neemt het in ieder geval op tegen Henk Nijboer. Die stelde zich eerder deze week al kandidaat. Net als Nijboer zegt Kuiken de samenwerking met GroenLinks van de afgelopen tijd te willen “voortzetten en uitbouwen”.

“Met onze partij moeten we de komende periode in gesprek over hoe die samenwerking eruit moet zien”, aldus Kuiken. Ploumen trok de afgelopen jaren veel samen op met GL-leider Jesse Klaver, maar onder anderen voormalig partijvoorzitter Hans Spekman is geen voorstander van nauwere samenwerking.

Kuiken geeft aan zichzelf niet als ’tussenpaus’ te zien. “Op de winkel passen is niet aan de orde. Graag werk ik aan een fractie die er met vuur en verve staat. Met een warm hart, met vrolijkheid, met een stevige dosis nuchterheid en met een tomeloze inzet. Daarmee vraag ik jullie vertrouwen om onze fractie de komende periode te dienen.” Kuiken is een bekend Kamerlid, onder meer doordat ze de afgelopen jaren het woord voerde over corona namens de PvdA.

Kamerleden Kati Piri en Khadija Arib hebben aangegeven het voorzitterschap niet te ambiƫren.