Dagelijks ruim 7000 bezoekers bij Invictus Games in Den Haag

Tijdens de eerste vier dagen van de Invictus Games hebben dagelijks tussen de 7000 en 8000 mensen het evenement bezocht. De organisatie noemt het sporttoernooi voor mentaal en fysiek gewonde militairen in en rond het Zuiderpark in Den Haag “nu al een succes”.

Minister-president Mark Rutte bezoekt het evenement woensdag, als onder meer de 1 minuut sprint indoor roeien en de finales van het rolstoelrugby op het programma staan. Rutte zal de rugbymedailles uitreiken. Bezoekers hebben verder de mogelijkheid kennis te maken met en een kijkje achter de schermen te nemen bij het Orkest Koninklijke Luchtmacht. Net als andere dagen bezoeken zo’n vierhonderd schoolkinderen het park.

Vrijdag is de laatste dag van de vijfde editie van de Games, in het leven geroepen om door middel van sport herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en meer begrip en respect te creëren voor gewonde militairen en veteranen. Na een laatste dag met verschillende demonstraties van de Defensie Bewakings- en BeveiligingsOrganisatie, meerdere sportwedstrijden en simulaties van Defensie, eindigt de week met een sluitingsceremonie.

Koning Willem-Alexander zal vrijdag na het bijwonen van de finale van het rolstoelbasketbal tevens aanwezig zijn bij de sluitingsceremonie. De Britse prins Harry en de Commandant der Strijdkrachten, generaal Onno Eichelsheim, houden daar een toespraak. Het slotakkoord is vrijdagavond voor ambassadeur-band DI-RECT en de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Er zijn nog kaarten beschikbaar.

Het evenement werd zaterdag feestelijk geopend in het bijzijn van de 500 deelnemers namens 17 internationale delegaties. Daarbij waren ook bijna 5000 belangstellenden aanwezig. Het evenement werd geopend door prins Harry, initiatiefnemer van de Invictus Games. Hij en zijn vrouw Meghan Markle spraken het publiek toe. Beiden stonden naast het belang van de aanwezige militairen ook stil bij het Oekraïense team, dat ondanks de oorlog in het land aanwezig is bij de Invictus Games.