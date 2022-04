Drogisterijen bezorgd over verkoop geneesmiddelen bij bouwmarkt

Drogisterijen maken zich ernstig zorgen over een voorgenomen wetswijziging van het ministerie van Volksgezondheid. De minister wil het mogelijk maken dat consumenten geneesmiddelen kunnen kopen in elke willekeurig winkel, zoals een supermarkt of een bouwmarkt, waarbij ze enkel advies kunnen krijgen via een digitale tablet. “Die wijziging heeft grote gevolgen voor de volksgezondheid en is een bedreiging voor het voortbestaan van de drogist”, stelt een club van zelfstandige drogisten.

De Raad van State bepaalde in 2020 juist dat supermarkten bepaalde geneesmiddelen alleen mogen verkopen als er ook een (assistent-)drogist fysiek in de winkel aanwezig is. Een ‘drogist op afstand’ die klanten voorlichting geeft over een zogeheten UAD-geneesmiddel (Uitsluitend Apotheek Drogisterij) via een telefoon- of videogesprek is in strijd met de geneesmiddelenwet, bepaalde de Raad toen. De minister wil nu met een zogeheten veegwet de geneesmiddelenwet aanpassen om advies op afstand mogelijk te maken.

De drogisterijen, waaronder DA Franchise met driehonderd winkels, waarschuwen dat er jaarlijks veel mensen door verkeerd gebruik van zelfzorgmiddelen in het ziekenhuis terechtkomen. “Middelen zoals pijnstillers, laxeertabletten of maagmiddelen worden zonder goed advies namelijk achteloos gebruikt. Wij hebben als drogist een belangrijke functie in advisering en het monitoren van de aankopen van zelfzorggeneesmiddelen. We waken voor veilig medicijngebruik en geven als dat nodig is risicowaarschuwingen”, aldus de zelfstandige drogisterijen.

Ook Jos Jongstra, directeur van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD), ziet gevaren voor de volksgezondheid met het wetsvoorstel. “Klanten worden minimaal 150.000 keer doorverwezen naar de huisarts door drogisterijen, zonder dat er iets wordt verkocht. Als je deze geneesmiddelen bij de supermarkt of tankstation gaat verkopen, vervalt de adviesfunctie en neem je een onverantwoord risico”, stelt Jongstra.

Het ministerie van Volksgezondheid stelt in een reactie dat digitale communicatie en advisering “inmiddels bij ons normale dagelijkse leven hoort”. Daarbij wijst het ministerie erop dat drogisterijketens ook online UAD-geneesmiddelen verkopen, zonder fysieke tussenkomst van een drogist. “Daarnaast is het in steeds meer drogisterijwinkels mogelijk om deze geneesmiddelen via de zelfscan aan te kopen, ook daar is geen sprake van direct toezicht of een tussenkomst van een drogist”, aldus het ministerie.