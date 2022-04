GS Limburg stellen sluiting Maastricht Aachen Airport voor

Als het aan Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg ligt, wordt Maastricht Aachen Airport (MAA) gesloten. Dat blijkt uit een voorstel dat GS woensdag aan Provinciale Staten voorlegden. GS pleiten voor een alternatieve invulling van het terrein.

GS wijzen erop dat kiezen voor het openhouden van het vliegveld automatisch een renovatie van de start- en landingsbaan inhoudt. En dat gaat ruim 35 miljoen euro kosten.

De Limburgse Staten beslissen op 3 juni over de toekomst van MAA. In totaal leggen GS de Staten vier mogelijkheden voor, waarvan sluiting er een is. De meeste fracties in de Staten lijken meer te voelen voor openhouden van de luchthaven zonder verdere groei, waarbij de nadruk dan op vrachtverkeer komt te liggen.

Tot nog toe waren alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren voor sluiting. Mochten de Staten een van de drie andere opties kiezen, dan moeten zij om te beginnen 35 miljoen euro reserveren, aldus GS.

Met sluiting van MAA is de provincie volgens twee recente onderzoeken het goedkoopst uit. De vier mogelijke toekomstscenario’s zijn bekeken op aspecten rond onder meer natuur, landschap, klimaat, veiligheid en gezondheid.

MAA leunt al jaren zwaar op steun door de provincie. Met name omwonenden pleiten voor sluiting. Zij vinden een vliegveld in een dichtbevolkt gebied niet kunnen. Er is veel overlast van geluid en van losvliegende dakpannen door laag overvliegende vrachtvliegtuigen. Ook veroorzaakt het vliegveld volgens tegenstanders schade voor het toerisme in Limburg.