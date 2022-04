Meldingen mogelijke zorgsubsidiefraude bij nog eens 22 bedrijven

Er zijn meldingen binnengekomen over nog eens 22 bedrijven die mogelijk misbruik hebben gemaakt van subsidie voor ‘coronabanen in de zorg’, meldt minister Conny Helder aan de Tweede Kamer. Daarmee zijn in totaal 54 organisaties in beeld die vorig jaar samen zo’n 15 miljoen euro aan subsidie ontvingen. Helder maakte in februari bekend de subsidie op te schorten wegens meldingen van fraude. Toen sprak zij van een mogelijk maximaal schadebedrag van 11 miljoen euro.

Die subsidie wordt nu weer opgestart, meldt de bewindsvrouw ook. Zorgorganisaties kunnen voor 2022 weer aanspraak maken op de subsidie vanaf eind juni, verwacht Helder. Met nieuwe waarborgen denkt zij dat het risico op fraude wordt beperkt. Zo worden aanvragen van bedragen onder de 125.000 euro niet meer steekproefsgewijs gecontroleerd, maar allemaal. Accountants controleren de hogere aanvragen. Zorgaanbieders krijgen niet meer het hele bedrag als voorschot, met verantwoording achteraf. Dat systeem wordt vervangen “door één moment van aanvraag met bewijsvoering, vaststelling en betaling”, aldus de bewindsvrouw.

In 2021 kregen ruim 500 zorgaanbieders in totaal zo’n 84 miljoen euro aan subsidie. De subsidie moet worden gebruikt voor het creëren van zorgbanen, vooral voor assistenten en gastvrouwen en -heren die zorgpersoneel ondersteunen. Door corona zijn veel operaties uitgesteld en daardoor zijn er meer handen nodig.

Het OM kijkt nog of wordt overgegaan tot strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van de meldingen van mogelijke fraude, aldus Helder. “Of er daadwerkelijk sprake is van onregelmatigheden, is op dit moment niet vastgesteld”, benadrukt zij. Dat betekent dat de minister zelf nog niet zomaar voorschotten kan invorderen.