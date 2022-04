Overheid neemt STAP in de goede richting

Mensen met weinig opleidingservaring en mensen met onvoldoende basisvaardigheden worden in onze snel veranderende maatschappij steeds kwetsbaarder. Dit is extra zichtbaar geworden tijdens de corona-crisis toen digitalisering werd versneld.

Voldoende opleiding en/of basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zijn immers van groot belang om in onze maatschappij mee te kunnen draaien. Zonder deze basisvaardigheden, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken, zo blijkt uit onderzoek.

Invloed van corona op volwassen-educatie

Door de coronacrisis werd het voor veel mensen echter moeilijker om te werken aan het verbeteren van de basisvaardigheden. Veel organisaties in de volwasseneneducatie moesten hun deuren al dan niet tijdelijk sluiten en veel cursussen gingen niet door of werden alleen digitaal gegeven. Stichting Lezen en Schrijven onderzocht wat de invloed is geweest van de pandemie op de volwasseneneducatie. Zo waren er minder kansen om te werken aan basisvaardigheden. Er waren immers veel minder lessen en activiteiten rondom basisvaardigheden beschikbaar.

Professionals hebben zich snel aangepast aan het online leren en hebben daar ook veel mee bereikt maar niet alle doelgroepen konden evengoed overweg met online onderwijs. Veel organisaties ondervonden dat mensen met een zeer laag taalniveau en ouderen bijvoorbeeld grote moeite hadden met het volgen van online lessen. Verminderde digitale vaardigheden of de afwezigheid van een laptop of computer zorgden voor veel uitdagingen. 71% van de professionals geeft aan dat er bovendien veel minder aanmeldingen van deelnemers waren tijdens de coronacrisis.

Maar de afgelopen twee jaren hebben ook voor positieve veranderingen gezorgd. Door de focus op het aanleren van digitale vaardigheden doet een groot deel van de laaggeletterden nu makkelijker digitaal mee. De afgelopen tijd heeft in ieder geval duidelijk gemaakt hoe belangrijk digitale vaardigheden zijn en hoe groot de invloed daarvan is op het dagelijks leven.

1000 euro voor iedereen die graag wil leren

De overheid komt nu met het plan STAP, Stimulans ArbeidsmarktPositie. Met het STAP budget is er een opleidingsbudget voor iedereen die haar of zijn positie op de arbeidsmarkt wil verbeteren. Ze wil hiermee de flexibiliteit op de arbeidsmarkt vergroten. Het idee is dat mensen zich zo kunnen doorontwikkelen om snel veranderende arbeidsmarkten bij te houden of makkelijker ander werk kunnen vinden.

Met STAP kunnen werkenden en werkzoekenden sinds 1 maart 2022 een subsidie van maximaal € 1000,- aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Iedereen met een ‘relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt’ komt in aanmerking voor het STAP budget. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat 36.000 mensen met behulp van STAP inmiddels kunnen beginnen aan een opleiding. 55% van de aanvragers heeft maximaal een MBO achtergrond en 22% is 50 jaar of ouder. Verder maakten 80% van de werkenden gebruik van STAP, waarvan een aanzienlijk deel flexwerkers. De meeste aanvragers, zo’n 21%, werken in de zorgsector. Bij de start van STAP stonden er bijna 20.000 opleidingen van zo’n 300 opleiders in het scholingsregister.

Minister Van Gennip: “Ik vind het belangrijk dat mensen de ruimte krijgen om zich te kunnen op-, om- of bijscholen. Met het STAP budget doen we iets nieuws om scholing met behulp van overheidsgeld voor een bredere doelgroep mogelijk te maken. Het is goed om te zien dat de eerste resultaten de grote belangstelling voor scholing en professionele ontwikkeling onderstrepen. De diversiteit in de aanvragers van STAP toont aan deze regeling toegankelijker is voor mensen. Per 2 mei komt de volgende 32 miljoen euro vrij. Ik wil mensen die zich professioneel willen ontwikkelen graag aanmoedigen om STAP-budget aan te vragen”.