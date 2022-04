Tot nu toe steeds plek gevonden voor asielzoekers Ter Apel

De asielzoekers die zich hebben gemeld bij het overvolle Ter Apel kunnen tot nu toe worden opgevangen, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) woensdagavond. Zo vertrekken er woensdag 50 asielzoekers richting Alkmaar en bleek er in Ter Apel plek voor 38 anderen. “Het is enorm passen en meten”, zo meldt de woordvoerder van het COA. “Tot nu toe is iedereen geplaatst.”

Sinds dinsdag mogen er niet meer dan 2000 asielzoekers verblijven in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De grote tenten waarin mensen werden opgevangen en sliepen, worden afgebroken.

Dinsdag zorgde dit ervoor dat er voor meer dan driehonderd mensen snel een slaapplek moest worden gezocht. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zei eerder op dinsdag nog niet te kunnen garanderen dat hij al die plekken zou vinden, maar dinsdagavond bleek dat toch gelukt doordat Amsterdam, Nijmegen en Oss hulp aanboden. Woensdag werd bekend dat ongeveer 150 asielzoekers in het Sportpaleis in Alkmaar opgevangen kunnen worden, de eerste vijftig asielzoekers vertrokken woensdag vanuit Ter Apel.

De afgelopen tijd was het druk in Ter Apel. De Veiligheidsregio Groningen omschreef de situatie bij het aanmeldcentrum eind maart als zorgelijk. Asielzoekers kunnen niet doorstromen naar een van de 111 azc’s. Die zitten vol, mede omdat zo’n 13.000 statushouders wachten op een woning.