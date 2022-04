Tropenmuseum introduceert gebaar voor tot slaaf gemaakte

Het Tropenmuseum introduceert een nieuw gebaar in de Nederlandse Gebarentaal (NGT) voor de term tot slaaf gemaakte. Het gebaar vervangt in navolging van het Nederlands het woord slaaf, om zo duidelijk te maken dat iemand in het koloniale verleden niet zelf koos voor dit leven, maar dat iemand anders nodig was om een persoon tot slaaf te maken.

Het gebaar voor tot slaaf gemaakte is dat van geketende handen. Het vervangt volgens het Amsterdamse museum “het pijnlijke beeld” van slaaf, waarbij een band om de nek met daaraan geschakeld een ketting wordt verbeeld. De wijziging is nog niet officieel opgenomen in de NGT, maar moet zorgen voor inclusiever taalgebruik. Het gebaar is in overleg met onder andere het Nederlands Gebarencentrum aangepast.