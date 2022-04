Tweede Kamer praat over peperdure compensatie voor ‘spaartaks’

De Tweede Kamer debatteert met staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) over compensatie van spaarders voor de onrechtmatig verklaarde vermogensrendementsheffing, in de volksmond ook wel spaartaks genoemd. De scenario’s die op tafel liggen kosten hoe dan ook miljarden en zullen een zware wissel trekken op de toch al geplaagde Belastingdienst.

De hoogste rechter zette eind vorig jaar een streep door de manier waarop Nederland belasting heft op vermogens boven de 50.000 euro. De heffing over een vaststaand, verzonnen rendement pakte de afgelopen jaren onredelijk nadelig uit voor met name mensen die alleen spaargeld hadden. Zij betaalden in de praktijk vaak meer belasting dan dat zij daadwerkelijk aan rente ontvingen.

De rechter bepaalde dat de vermogensrendementsheffing op de schop moet, maar ook dat mensen die deze belasting de afgelopen jaren ten onrechte hebben betaald daar compensatie voor moeten krijgen. De vraag die nog voorligt, is welke groepen precies gecompenseerd moeten worden, alleen spaarders of ook mensen die hun vermogen (deels) in aandelen of vastgoed hadden zitten.

In het ‘goedkoopste’ scenario gaat de compensatieregeling 2,4 miljard euro kosten. Alleen spaarders die bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing, krijgen dan geld terug. Maar als besloten wordt een grotere groep te compenseren, en daar ook beleggers bij te betrekken die weleens een minder jaar hebben gehad, kan de rekening oplopen tot 11,7 miljard euro.