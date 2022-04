Veel ongewenste seksuele aandacht richting werkende jonge vrouwen

Een op de vijf vrouwelijke werknemers van 15 tot 25 jaar heeft in 2021 te maken gehad met ongewenste seksuele aandacht van klanten, patiënten, leerlingen of passagiers. Dat staat in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) die de onderzoeksbureaus CBS en TNO hebben gepubliceerd.

In alle leeftijdsgroepen is te zien dat vrouwen vaker te maken hebben met ongewenste seksuele aandacht dan mannen. In 2021 zei 11 procent van de vrouwen te zijn geconfronteerd met zulk gedrag van klanten, patiënten, leerlingen of passagiers, tegen 2 procent van de mannen. Jonge vrouwen maken hier het vaakst melding van. Dit kan bijvoorbeeld gaan over misplaatste seksueel getinte opmerkingen.

Ook kreeg 3 procent van de vrouwen ongewenst seksuele aandacht van leidinggevenden of collega’s, waar het om 1 procent ging bij mannen. Ook hier geldt dat het percentage hoger is bij jonge vrouwen: 6 procent.

Verpleegkundigen met een mbo-diploma hebben het vaakst last van seksuele aandacht van patiënten of andere externen. Bijna vier op de tien van hen had hier vorig jaar mee te maken. Deze ervaringen komen ook veel voor bij andere zorgmedewerkers, zoals gespecialiseerd verpleegkundigen, verzorgenden en fysiotherapeuten. Ook kassamedewerkers, kelners en barpersoneel doen hier relatief vaak melding van.

In coronajaar 2020 hadden werknemers even minder te maken met seksuele aandacht door klanten. Dat effect lijkt tijdelijk: inmiddels hebben zij hier weer net zoveel mee te maken als voor de pandemie.

Als wordt gekeken naar andere vormen van vervelend gedrag, dan valt op dat werknemers relatief veel ervaringen hebben met intimidatie door klanten, patiënten, leerlingen of passagiers. Vorig jaar had 18 procent hier mee te maken. 9 procent kreeg zulk gedrag te verduren van een leidinggevende of collega.

