Veteranen die Nederland bevrijdden krijgen brief van scholier

Ruim vijfhonderd veteranen die in de Tweede Wereldoorlog hebben meegeholpen Nederland te bevrijden, krijgen de komende weken een dankbrief van een Nederlandse scholier. De brieven worden over de hele wereld bezorgd. In Nederland zijn nog 166 veteranen uit de Tweede Wereldoorlog in leven. Zij krijgen hun brief persoonlijk thuisbezorgd met een bosje bloemen erbij.

Het is de tweede keer dat het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) de brievenactie organiseert. Het gebaar is bedacht toen in de coronatijd persoonlijke ontmoetingen en een bijeenkomst in Wageningen niet mogelijk waren. Bovendien worden de veteranen steeds ouder, waardoor reizen steeds moeilijker wordt. Er is dit jaar op 5 mei wel weer een Bevrijdingsdefilé, waaraan nog een klein aantal oud-strijders van destijds deelneemt.

De brieven zijn geschreven door scholieren van middelbare scholen in Wageningen, Nijmegen en Arnhem. Zij beschrijven hoe ze zelf naar vrijheid kijken. Vorig jaar was in filmpjes te zien dat de veteranen zeer geroerd waren door de brieven. Er wonen behalve in Nederland nog oud-strijders in Canada, Verenigde Staten, Polen, Noorwegen, België, Frankrijk en Groot-Brittannië.