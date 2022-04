Vluchtelingen uit Oekraïne mogen langer in Vriezenveen blijven

Veertig oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne mogen alsnog tot minimaal eind mei in Vriezenveen blijven. De initiatiefnemers van de tijdelijke opvang daar hebben opnieuw een vergunning aangevraagd en krijgen van de gemeente Twenterand de ruimte om het antwoord op het verzoek af te wachten. “We zijn overtuigd van de goede bedoelingen van de initiatiefnemers”, zegt burgemeester Hans Broekhuizen van Twenterand. “Het zijn mensen met het hart op de juiste plek. Daarom slaan we de handen ineen.”

De vrijwilligers die de opvang regelden en de gemeente stonden vorige week nog tegenover elkaar in een kort geding. De rechtbank Overijssel oordeelde dat de opvang van de vluchtelingen illegaal was. Ze kregen zes dagen de tijd om te vertrekken uit de negen chalets waar ze worden gehuisvest.

De gemeente Twenterand mocht van de rechtbank in Zwolle optreden tegen de opvang. De gemeente vond dat het historische ‘slagenlandschap’ in Vriezenveen, waar de kavels uit smalle stroken bestaan, maakt dat grootschalige opvang daar niet op zijn plaats is.