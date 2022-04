Voorvechtster vrouwen in politiek Samuel wint emancipatieprijs

Agnes Samuel heeft dit jaar de Joke Smitprijs gewonnen voor haar bijdrage aan vrouwenemancipatie. Zo was Samuel in de jaren tachtig onder meer actief voor de Zwarte Migranten en Vluchtelingen Vrouwen Beweging. Ze moedigde vrouwen aan de politiek in te gaan en staat volgens de jury “aan de wieg van veel politieke carrières”.

De in Suriname geboren Samuel gaf onder meer trainingen aan vrouwen in verschillende gemeenten om ze te stimuleren politiek actief te worden. Dit deed ze onbezoldigd. Ook was ze betrokken bij de Landelijke Federatie Surinaamse Vrouwenzaken.

“Zij moedigt vrouwen, en meer in het bijzonder vrouwen van kleur, aan de politiek in te gaan, omdat hun stemmen gehoord moeten worden. Het is heel mooi dat zij die groep bij de politiek betrekt”, zegt de jury over de vrouw. “Met haar rol heeft zij altijd achter mensen gestaan, vaak in de luwte. Het ligt niet aan haar dat we haar niet kennen, het ligt aan ons.”

Samuel heeft 10.000 euro en een kunstobject gewonnen. Haar zoon nam namens haar de prijs in ontvangst, zelf kon zij niet bij de uitreiking zijn.

De regeringsprijs, die tweejaarlijks wordt uitgereikt, is vernoemd naar de feministe Joke Smit. De gelijktijdig uitgereikte aanmoedigingsprijs ging naar Sun Yoon van Dijk, gemeenteraadslid in Schiedam, voor haar inzet voor slachtoffers van huiselijk geweld.