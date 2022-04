28 woningen ontruimd in Bilthoven na explosie

Na de gasexplosie in een flatgebouw in Bilthoven zijn 28 woningen ontruimd, meldt de veiligheidsregio op Twitter. Bij de tweede explosie is de pui van het pand naar beneden gekomen.

De mensen uit de flats worden opgevangen in het pand van de woonstichting SSW in Bilthoven. “Daar is ook hulpverlening aanwezig voor mensen die geschrokken zijn”, twittert de veiligheidsregio. Volgens een woordvoerster van SSW is Slachtofferhulp aanwezig ter ondersteuning, net als mensen van de thuiszorg en een sociaal team.

De Stichting Salvage, die gedupeerden bijstaat, is ook betrokken. Afhankelijk van de staat van de flatwoningen wordt later gekeken of de bewoners terug naar huis kunnen of dat elders onderdak voor ze moet worden gezocht.

Burgemeester Sjoerd Potters van De Bilt, waar Bilthoven onder valt, laat weten dat de aandacht op dit moment uitgaat “naar de slachtoffers en de bewoners die zijn getroffen”. De gemeente roept op niet naar de straat de Weegschaal te komen waar de explosie plaatsvond, en hulpverleners ruimte te geven.