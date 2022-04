Aantal gewonden bij gasexplosie Bilthoven opgelopen naar zeven

Het aantal gewonden bij de gasexplosie in een flatgebouw in Bilthoven donderdagochtend is opgelopen naar zeven. Dat meldt burgemeester Sjoerd Potters van De Bilt, waar Bilthoven onder valt, tijdens een persconferentie in het gemeentehuis donderdagmiddag. Alle slachtoffers zijn hulpverleners. Het gaat om vijf brandweermannen en twee agenten.

Vier van de slachtoffers zijn nog in het ziekenhuis. Zij hebben lichte of wat zwaardere verwondingen. “Dan moet je aan botbreuken denken”, zegt Jan Hazeleger, sectorcommandant brandweer bij de Veiligheidsregio Utrecht tijdens de informatiebijeenkomst.

“We zijn heel erg geschrokken”, zegt Potters, die spreekt van “een heftig incident”. In eerste instantie was bekend dat er vier medewerkers van de brandweer gewond waren geraakt. Bij rioleringswerkzaamheden werd een gasleiding geraakt, waarna een deel van de 28 woningen in het gebouw werd ontruimd. Daarna volgde een kleine explosie, gevolgd door een grotere tweede. Die laatste gebeurde op het moment dat de hulpverleners het pand in gingen, aldus Hazeleger.

De woningen zijn allemaal van de Woonstichting SSW. Directeur Danny Visser laat tijdens de persconferentie weten dat de toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. Hij spreekt van “een ramp voor alle bewoners van het wooncomplex”. Geen van de bewoners kan de nacht thuis doorbrengen, maar het gaat volgens Visser zeker lukken iedereen een maaltijd en een dak boven het hoofd te bieden voor de komende nacht.