Coalitie praat verder over begrotingsgat, mogelijk snel contouren

De leiders van de coalitiefracties zijn donderdagavond opnieuw bijeen om te praten over een groot gat dat is ontstaan in de begroting door allerlei onvoorziene tegenvallers. D66-fractiezitter Jan Paternotte sprak bij aankomst op het ministerie van Financiën van een ingewikkelde klus en dat er nog veel onderwerpen zijn te bespreken. Hij heeft de hoop nog niet opgegeven dat ze er donderdag uit kunnen komen, “maar dat je weet je niet van tevoren”.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers sprak van “progressie en goede gesprekken, maar we zijn er nog niet”. Hij denkt dat de vier partijen het misschien snel eens kunnen worden over de contouren, maar dat het echt langer zal duren om precieze afspraken te maken. Zijn VVD-collega Sophie Hermans wilde niets inhoudelijks zeggen.

De vier partijen hebben al enkele keren urenlang met elkaar gesproken over de voorjaarsnota, waarin de gewijzigde begrotingsplannen moeten komen, samen met onder anderen premier Mark Rutte en minister Sigrid Kaag van Financiën.

De coalitie heeft te maken met miljardentegenvallers, vooral door de onterecht geïnde spaartaks die moet worden gecompenseerd, extra investeringen in Defensie en door maatregelen die ze wil nemen om de hogere prijzen voor burgers op te vangen. De hoge inflatie wordt extra aangewakkerd door de oorlog in Oekraïne. De voorjaarsnota moet voor eind mei klaar zijn.