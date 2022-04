D66-top reageert donderdagmiddag al op MeToo-rapport

Partijvoorzitter Victor Everhardt en partijleider Sigrid Kaag van D66 reageren donderdagmiddag al op het rapport naar grensoverschrijdend gedrag, meldt de partij. Na een bericht in de Volkskrant beloofde het bestuur het rapport én een bijlage die tot nu toe vertrouwelijk bleef opnieuw te “wegen”. Het rapport pleitte een prominente D66’er in eerste instantie vrij, maar uit de bijlage zou blijken dat hij wel degelijk grensoverschrijdend gedrag heeft getoond.

Eigenlijk zou de partijtop vrijdag reageren. Donderdag staat zowel het bestuur als Kaag voor het eerst de pers te woord over de kwestie sinds de publicatie van de Volkskrant op zaterdag. Die krant berichtte over een vertrouwelijke bijlage van het rapport, dat een jaar lang geheim is gebleven. Dit terwijl de partijtop wel de bevindingen in het openbare deel van het onderzoek publiceerde, waarin staat dat geen bewijs is gevonden van seksuele intimidatie door voormalig partijadviseur Frans van Drimmelen.

Deze week hield D66 de boot steeds af. Alleen vanuit de fractie kwamen enkele antwoorden op vragen van de pers.

Van Drimmelen, bekend lobbyist in Den Haag, kondigde deze week aan te stoppen met zijn werk en zijn D66-lidmaatschap op te geven. De partijtop had hem daar “met klem” om gevraagd, aldus het D66-bestuur.