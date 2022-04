Dode en zwaargewonde bij ongeval op vrachtschip

Op een tanker voor de kust bij IJmuiden zijn woensdagavond door een ongeval een dode en een zwaargewonde gevallen, meldt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De raad is een onderzoek gestart naar het ongeluk op het schip, dat donderdag in de Amsterdamse haven lag. Volgens het Noordhollands Dagblad vond er een explosie plaats aan boord van de tanker.

Een woordvoerster van de OVV zegt niet te kunnen bevestigen dat er een ontploffing was omdat het onderzoek nog loopt. Wel is duidelijk dat het schip zich net buiten het ankergebied van IJmuiden bevond toen het ongeval gebeurde. De betreffende tanker vaart volgens scheepsdata onder Saudische vlag.

De OVV is een onderzoek gestart omdat er een dode is gevallen en vanwege het feit dat het ongeval in Nederlandse wateren plaatsvond, licht de woordvoerster toe. Het schip is woensdagavond na het ongeluk naar Amsterdam gevaren. Het is niet bekend hoelang het schip daar nog moet blijven liggen.