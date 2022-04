Geen bewoner getroffen flat Bilthoven kan nacht thuis doorbrengen

Bewoners van de getroffen flat in Bilthoven kunnen de nacht niet thuis doorbrengen, laat een woordvoerster van de gemeente De Bilt weten. Het flatgebouw aan de Weegschaal telt 28 woningen, die werden ontruimd na een gaslek en twee daaropvolgende explosies. Voor de bewoners wordt gezocht naar een opvangplek om de nacht door te brengen.

Drie flatwoningen zijn volledig ingestort en vier aangrenzende woningen zijn zeer zwaar beschadigd, aldus de Veiligheidsregio Utrecht. Een woordvoerster laat weten voor 99 procent zeker te zijn dat er niemand meer onder het puin ligt, maar om dat helemaal uit te sluiten worden speurhonden ingezet.

Gas, elektra en water zijn afgesloten. Zodra huisdieren zijn weggehaald uit alle woningen, wordt alles dichtgetimmerd. Ook zal er extra gepatrouilleerd worden om te voorkomen dat er iets wordt geroofd uit de woningen.

Iets voor de eerste, kleinere explosie om even voor 11.00 uur, was een deel van de woningen al ontruimd. Door werkzaamheden was een gaslek ontstaan. Daarna volgde een tweede grote explosie, ontstaan door opgehoopt gas. Vier brandweerlieden raakten gewond en zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.