Hoekstra: 632 miljoen aan Russische tegoeden bevroren

Nederlandse financiële instellingen hebben ruim 632 miljoen euro aan Russische tegoeden bevroren, in verband met de sancties die van kracht zijn tegen Rusland. Daarnaast is er voor iets meer dan 274 miljoen euro aan financiële transacties tegengehouden. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

Zo’n twee weken geleden stond de teller nog op 516 miljoen euro. In sommige andere Europese landen is veel meer geld bevroren. Zo heeft Frankrijk ruim 22 miljard bevroren. Het leeuwendeel daarvan betreft tegoeden van de Russische centrale bank.

In België gaat het om 10 miljard euro. “Dit kan verklaard worden door de positie die België inneemt in de mondiale effectenhandel en het internationale betalingsverkeer”, schrijft Hoekstra.

De bewindsman spreekt tegen dat groepen gesanctioneerde Russen de sancties hier ontlopen. “Uit onderzoek en navraag komt naar voren dat er geen sprake lijkt te zijn van substantiële niet bevroren bezittingen van gesanctioneerde (rechts)personen.”