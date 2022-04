Huisarts via speciale site te vinden voor Oekraïense vluchteling

Voor Oekraïense vluchtelingen is een speciale website opgezet waar ze een huisarts kunnen vinden. Op die site, Huisartsvoorvluchteling.nl, is een kaart van Nederland te zien met daarop een huisjessymbool voor de praktijken die beschikbaar zijn. De dokterspraktijken die deelnemen zijn te zien als een rood huisje. Zodra er inloopspreekuur is, kleurt het huisje blauw en worden de praktijkgegevens zichtbaar.

Huisartsen kunnen hun praktijk via de site aanmelden. De initiatiefnemers wijzen de huisartsen erop dat het verlenen van zorg aan Oekraïense vluchtelingen wordt vergoed via een rijksregeling.

Ook (huis)artsen en verpleegkundigen uit Oekraïne en Rusland kunnen zich via de site melden, zodat ze kunnen worden gekoppeld aan een dokterspraktijk om zelf te helpen bij de zorgverlening.

De website is een initiatief van onder andere Marlies Schijven (chirurg Amsterdam UMC, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en Chief Medical Information Officer van VWS) en huisarts Bernard Leenstra. Zij zaten ook achter Prullenbakvaccin.nl, de site waar mensen konden opzoeken waar coronavaccins ‘over’ waren.

Huisartsvoorvluchteling.nl is nu nog alleen in het Nederlands en Engels, maar de site meldt dat de tekst snel in het Oekraïens en Russisch beschikbaar zal zijn. Via het bijbehorende Twitteraccount is al wel in het Oekraïens getweet.