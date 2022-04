Kind alsnog overleden na ongeval N50 bij Kampen

Een van de twee kinderen die dinsdagmiddag gewond raakten bij een ongeluk op de N50 bij Kampen is in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie via Twitter.

Eerder werd al bekend dat de 34-jarige bestuurster van de auto bij het ongeluk om het leven is gekomen. Het politieonderzoek naar de oorzaak van het ongeluk loopt nog. Lokale media meldden dat het een frontale botsing tussen een auto en vrachtwagen betrof.

Om privacyoverwegingen wil de politie niets kwijt over de situatie van het andere kind dat in de auto zat.