Musical Charlie and the Chocolate Factory komt naar Nederland

De musical Charlie and the Chocolate Factory komt komend seizoen naar Nederland. De voorstelling, gebaseerd op het populairste boek van Roald Dahl, gaat in september in première in het DeLaMar Theater in Amsterdam en is daarna tot en met maart 2023 te zien in zeventien grote theaters in het hele land. Dat heeft de Theateralliantie, een samenwerkingsverband tussen de theaters, donderdag bekendgemaakt.

Het boek uit 1964 vertelt over het arme jongetje Charlie dat een van de gouden tickets bemachtigt voor een exclusieve rondleiding in de mysterieuze chocoladefabriek van ondernemer Willy Wonka. De musical was eerder onder meer te zien op Broadway en West End. Ook werden er al twee verfilmingen van het boek gemaakt, met Gene Wilder (1971) en Johnny Depp (2005) in de hoofdrollen. Een derde versie wordt binnenkort verwacht.

Hoofdrollen in de Nederlandse musicalversie zijn weggelegd voor acteurs Debbie Korper, Rein Hofman, Anne-Marie Jung en Eva van Gessel. Wie de rol van Willy Wonka gaat spelen is nog niet bekendgemaakt. Regisseur is Jasper Verheugd, die eerder Dolfje Weerwolfje maakte, en cabaretier Thomas van Luyn vertaalde de liedjes.

De kaartverkoop voor de Nederlandse tour is donderdagochtend van start gegaan.