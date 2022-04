Nieuw seizoen De Avondshow met Lubach vanaf september

De Avondshow met Arjen Lubach krijgt een tweede seizoen. Het succesprogramma, dat vier dagen per week op NPO1 te zien is, keert terug in september. Dat heeft de VPRO donderdag bekendgemaakt.

De laatste aflevering van het huidige seizoen wordt op 6 mei uitgezonden. Dit is een vrijdagavond, omdat er op 4 mei, de avond van de Dodenherdenking, geen Avondshow wordt uitgezonden.

Lubach begon op 21 februari met zijn nieuwe dagelijkse tv-programma. In de show start de presentator altijd met een stukje stand-up cabaret over de actualiteit. Vervolgens fileert hij op geheel eigen wijze een actueel onderwerp, zoals de komiek dat vroeger ook deed in Zondag met Lubach. Hij sluit elke aflevering af met een kort gesprek met een bijzondere gast.

Het satirische programma staat vrijwel dagelijks hoog in de kijkcijferlijst en wordt ook online veel teruggekeken. Lubach en zijn team hebben de afgelopen maanden veel trouwe fans gekregen. Zo noemde NPO-baas Jan Slagter het programma “een onmisbaar baken in de avond”.