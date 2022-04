OM eist tbs met dwang tegen asielzoeker die medebewoners neerstak

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag voor de rechtbank in Roermond tbs met dwang geëist tegen een 25-jarige Nigeriaanse asielzoeker die vorig jaar april zeven asielzoekers zou hebben neergestoken in het azc in Echt. Het OM verdenkt de man van poging tot moord.

Eddy B. zegt zich weinig te kunnen herinneren van de steekpartijen. Op 21 april liep B. onder invloed van een psychose een kamer binnen waar hij een vrouw met een mes in haar rug stak. De vrouw droeg op dat moment een baby van acht maanden. Ook die baby zou hij geprobeerd hebben te steken, maar de vrouw vluchtte naar de receptie van het azc, achtervolgd door B. De man zou vervolgens meerdere mensen die op het geschreeuw afkwamen gestoken hebben.

Het OM spreekt van poging tot moord omdat zijn daden gericht waren op het doden van mensen, zonder dat daartoe een aanleiding bestond. Ook riep hij dat hij iedereen ging vermoorden, en stak hij gericht op plekken die tot levensgevaar leidden. Hij gooide het mes pas weg toen gealarmeerde politieagenten hem onder schot hielden.

Een van de slachtoffers zei meer dan tien keer in rug en buik te zijn gestoken. De man lag dagenlang in coma, zijn hart en nieren zijn beschadigd, er was sprake van ernstig bloedverlies als gevolg van diepe steekwonden. Iemand anders liep levensgevaarlijke verwondingen op toen hij in zijn keel werd gestoken, waarbij de halsslagader werd geraakt. Volgens de forensische arts gaat het herstel jaren duren. Weer een ander werd met kracht tussen zijn ogen gestoken.

B. ontkende ter zitting vier van de zeven steekpartijen. Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) was de man tijdens zijn daden psychotisch. Hij zou lijden aan schizofrenie. Zelf verklaarde B. stemmen te hebben gehad in zijn hoofd. Volgens het PBC was de man daardoor ontoerekeningsvatbaar. Het PBC adviseert vanwege de grote kans op herhaling langdurige tbs-behandeling.

B. betuigde spijt maar bleef vaag waarvan hij precies spijt heeft. Na de gewelddadige dood van zijn ouders vluchtte hij in 2015 vanuit Nigeria naar Italië, waar zijn zus woont. In 2019 kwam hij naar Nederland, waar hij in meerdere azc’s verbleef.