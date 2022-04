Piloot krijgt boete en vliegverbod voor weigeren alcoholonderzoek

De politierechter heeft donderdag een Amerikaanse piloot veroordeeld tot een geldboete van 5000 euro en een vliegverbod. De gezagvoerder weigerde in december vorig jaar op Schiphol mee te werken aan een bloedonderzoek na vermoedens van alcoholgebruik. De 64-jarige gezagvoerder mag 59 weken niet vliegen, waarvan 28 weken voorwaardelijk. Hij was niet bij de zitting in de rechtbank in Haarlem aanwezig.

De gezagvoerder van Delta Air Lines werd op woensdag 8 december 2021 vlak voordat hij het vliegtuig instapte aangehouden door de luchtvaartpolitie. Een medewerker van de luchtvaartmaatschappij had aangegeven dat de cockpitbemanning de avond voor de vlucht had gedronken.

Na een indicatieve blaastest in de slurf van het vliegtuig ging de man mee naar de Koningin Máxima Kazerne. Daar mislukte een officiële blaastest. Volgens de politie omdat de verdachte de aanwijzingen niet goed opvolgde, volgens de piloot zelf een gevolg van zijn keelkanker. De piloot weigerde vervolgens tot twee keer toe een bevel tot bloedonderzoek.

“Een gezagvoerder die vooraf te veel drinkt levert een enorm gevaar op. Hij is verantwoordelijk voor mensenlevens”, oordeelde de politierechter. “Er was duidelijk sprake van een gevaarlijke situatie.”

De marechaussee en luchtvaartpolitie zijn volgens de officier van justitie zeven uur bezig geweest met het alcoholonderzoek. Een arts die werd opgetrommeld voor het bloedonderzoek kwam vergeefs en is weer teruggestuurd. De man bleef op de kazerne aandringen op een Nederlandse advocaat en deed dat volgens de officier op luide toon. Hij noemde het gedrag van de piloot in de kazerne onaanvaardbaar en onvolwassen trainerend “met als enige doel om de consequenties van zijn eigen handelen niet onder ogen te hoeven komen”.

De officier eiste een boete van 7000 euro en een vliegontzegging van 59 weken onvoorwaardelijk. De rechter matigde de straf gezien het blanco strafblad van de man en zijn medische situatie. Zijn advocaat vertelde de rechter dat de man sindsdien niet meer vliegt en tot aan zijn pensioen ook niet meer zal vliegen. Zijn vlucht naar Nederland was “achteraf gezien zijn laatste vlucht als verkeersvlieger”, aldus de raadsman.