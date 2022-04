Ploumen neemt afscheid van Tweede Kamer

Lilianne Ploumen heeft “vervuld van weemoed” afscheid genomen van de Tweede Kamer. Ze stapte vorige week onverwachts op als fractievoorzitter van de PvdA. In haar afscheidsbrief aan de Kamerleden zei ze “dat niet hard genoeg” kan worden opgetreden tegen bedreigingen van volksvertegenwoordigers.

“De vele bedreigingen aan het adres van volksvertegenwoordigers zijn onacceptabel. Het raakt diegenen die bedreigd worden in de eerste plaats, maar via hen raakt het ons allemaal. Om ons ambt goed en gewetensvol te kunnen uitoefenen moeten we in de nabijheid kunnen zijn van de mensen die we vertegenwoordigen”, aldus Ploumen.

Ploumen vertrekt omdat ze naar eigen zeggen “niet de ideale leider is” van de sociaaldemocraten. “Ik vind dat een gewezen politiek leider ruimte moet maken en daarom neem ik ook afscheid van de Tweede Kamer.” Ze zat ruim 1800 dagen in de Tweede Kamer en was in het vorige kabinet minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Ze riep de partijen op de macht scherp te blijven controleren. “De macht moet leveren als de volksvertegenwoordiging dat vraagt. En als de macht te vaak of op sommige dossiers zelfs stelselmatig duikt, dan verdient het de volharding van dit parlement”, zei Ploumen. De Kamer verliest een “duidelijke stem”, aldus Kamervoorzitter Vera Bergkamp.