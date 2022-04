Politie deelt 54 gebiedsverboden uit bij actie op de Wallen

De politie heeft het afgelopen paasweekend 54 gebiedsverboden uitgedeeld op de Amsterdamse Wallen. Dat gebeurde tijdens een gezamenlijke actie met het Openbaar Ministerie tegen de overlast van met name straatdealers in het gebied in de binnenstad.

Bij de actie trad de politie op tegen 69 overtredingen. In bijna de helft van de gevallen ging het om handel in nepdrugs. “Tien verdachten moeten binnenkort voor de rechter verschijnen; vier kregen een geldboete, de overige zaken worden nog beoordeeld door het OM”, zo meldt de gemeente in een persbericht. Verder ging het onder meer om zakkenrollerij, openbare dronkenschap, straatroof en verstoring van de openbare orde.

De driehoek besloot eerder dit jaar straathandel in het Wallengebied harder aan te pakken, omdat het voor veel criminaliteit en overlast zorgt. Bij deze zogenoemde ‘veegacties’ pakken de politie en OM de dagopbrengst van straatdealers af en delen ze 24-uurs gebiedsverboden uit. Ook willen ze verdachten daarna sneller voor de rechter brengen.

Daarnaast waarschuwt de gemeente toeristen en dagjesmensen voor de gevaren van straatdealers via een campagne op straat, in hotels en online. Verder wordt het cameratoezicht op bepaalde ‘blinde vlekken’ verbeterd en zetten ondernemers een portiersnetwerk op om dealers te weren uit horeca.