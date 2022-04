Rutte: we moeten ons allemaal zorgen maken over oorlog Oekraïne

De Russische aanval op Oekraïne is een brutale aanval op de rechtsstaat. De Russische agressie is onjuist en schandalig. De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal en we moeten ons er allemaal zorgen over maken, zei minister-president Mark Rutte woensdag tegen de Belarussische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja bij de uitreiking van de internationale Four Freedoms Award in Middelburg.

Tichanovskaja is dit jaar één van de winnaars van de award. De Four Freedoms Awards worden sinds 1950 uitgereikt aan mensen of organisaties die zich inzetten voor dezelfde idealen als de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt destijds: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix waren donderdag aanwezig bij de uitreiking in Middelburg.

Volgens Rutte heeft Tichanovskaja een vooruitziende blik gehad, toen zij vijf maanden geleden in een toespraak tegen het Europese Parlement zei dat “dictatorschap niet stopt bij geografische grenzen. Als dictatorschap niet worden gestopt, verspreidt het zich”. Rutte: “De oorlog raakt ook de toekomst van het volk in Belarus. Het raakt uw persoonlijke gevecht voor vrijheid en democratie in uw land. En het raakt eigenlijk iedereen, want het confronteert mensen met fundamentele vragen over wat vrede en zelfbeschikking mag kosten. Welke offers zijn wij bereid te maken om onrecht te stoppen?”

Naast Tichanovskaja zijn Four Freedoms Awards uitgereikt aan de Vietnamese singer-songwriter Mai Khoi Do Ngyuen, die in eigen land niet meer mag optreden, aan Lian Gogali, die met haar vredesschool bijdraagt aan vrede in Sulawesi, aan mensenrechtenactiviste Nice Nailantei Leng’ete uit Kenia die zich inzet tegen genitale verminking en aan Özgür Gür en Melike Balkan, die zich inzetten voor de LGBTI+-beweging in Turkije.