RvS ontraadt inzet noodverordeningen bij nieuwe coronamaatregelen

Nu de vijfde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) dreigt te sneuvelen in de Eerste Kamer, is het nog urgenter dat het kabinet een ‘normale’ wet maakt die maatregelen bij alle soorten crises de juiste juridische basis geeft. “Het laatste wat we moeten doen, is teruggrijpen op noodverordeningen”, zegt Thom de Graaf, vicepresident van de Raad van State.

De Tweede Kamer stemde eerder deze week in met de vijfde verlenging van de Twm, dankzij de steun van de coalitie. De oppositie steunt de verlenging niet, die al van kracht is en loopt tot juni. De coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Als de senaat de verlenging wegstemt, is er geen wettelijke grondslag meer voor bijvoorbeeld het verplicht stellen van coronatoegangsbewijzen bij een opleving van corona.

“De tijd van tijdelijkheid lijkt te zijn verlopen”, zei De Graaf tijdens een toelichting op het jaarverslag van de Raad van State over 2021. De Raad stelde begin februari al dat het kabinet niet te lang moet doorgaan met tijdelijke wetgeving, maar haast moet maken met de wijziging van de Wet publieke gezondheid. Tot op heden blijft die wijziging uit.

Noodverordeningen zijn bedoeld voor acute crises en geeft burgemeesters, en in de eerste maanden van de coronacrisis de veiligheidsregio’s, vergaande bevoegdheden. Ongeacht het type crisis, moet er een structurele wet komen bij de aanpak daarvan, benadrukt De Graaf.