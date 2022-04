Flatwoning verwoest en gewonden door explosie na gaslek Bilthoven

Een flat aan de Weegschaal in Bilthoven is deels verwoest door een explosie na een gaslek. Onder meer een deel van de gevel en de vloeren zijn weggeslagen door de explosie, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht weten. Er zijn ook gewonden gevallen, de woordvoerder heeft onder meer gezien dat iemand van de brandweer werd weggedragen. Hoe die persoon eraan toe is en of er meer gewonden zijn, kon de woordvoerder niet zeggen.

Op een foto van RTV Utrecht is te zien dat twee flatwoningen helemaal verwoest zijn. Van voor naar achter kan door het gebouw gekeken worden. Een grote bult puin ligt eronder.

Rond 09.40 uur werden acht woningen ontruimd nadat bij werkzaamheden bij de flat een gasleiding was geraakt, reden dat de brandweer was opgeroepen. Niet veel later werd nog een blok woningen ontruimd vanwege de verspreiding van het gas. Rond 10.45 uur was er een kleine explosie door het gaslek, waarbij geen gewonden vielen. Rond 11.15 uur volgde een tweede heftigere explosie die de flat vernielde.