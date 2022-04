Staatssecretaris Defensie wil niet terug naar een dienstplicht

Er is geen sprake van dat de dienstplicht in Nederland weer wordt ingevoerd, zegt staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat in een interview met Trouw. “We gaan niet terug naar een dienstplicht. We zijn een krijgsmacht van professionals.”

Wel onderzoekt Van der Maat een ‘dienstplicht’ naar Scandinavisch model. Daarbij worden jongeren uitgenodigd eraan deel te nemen, maar wordt alleen wie het daadwerkelijk wil gekeurd en opgeleid. En de staatssecretaris heeft nog andere oplossingen voor het personeelsprobleem bij de krijgsmacht voor ogen, vertelt hij aan de krant. Zo wil hij het makkelijker maken om tussen verschillende onderdelen van de krijgsmacht te ‘hoppen’ door het personeelsbeleid bij de vier afdelingen – landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee – beter op elkaar af te stemmen.

Verder wil Van der Maat werken aan de doelgerichtheid van de jeugd. “Het begint bij de veteraan die voor de klas staat”, zegt Van der Maat. “Dat 17de levensjaar is het moment dat je echt binnen moet komen bij die jonge gasten, en moet zeggen: ‘Denk nou goed na, de krijgsmacht is een ‘no regret’-stap voor je carrière'”, zegt de staatssecretaris in Trouw.