Van der Burg wil 75.000 Oekraïners kunnen opvangen

Het kabinet kijkt of het aantal opvangplekken voor Oekraïners uitgebreid kan worden tot 75.000. Er zijn er nu ruim 41.000 en het is nu al de bedoeling dat de gemeenten dat uitbreiden tot 50.000. Vervolgens wil het kabinet plek vinden voor nog eens 25.000 mensen extra. “Dat is nu absoluut niet aan de orde, maar we kijken wel hoe we dat doen”, zei staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg daar tijdens een debat in de Tweede Kamer bij.

Waar Van der Burg nog eens 34.000 opvangplekken denkt te kunnen vinden, lichtte hij in het debat niet toe. Ook zijn woordvoerder kon dat desgevraagd niet zeggen. Het huidige doel van 50.000 plekken lijkt vooralsnog ook nog niet in beeld. Eind maart waren de eerste 30.000 plekken gerealiseerd, een kleine twee weken later stond de teller op 40.000. De laatste weken schommelt dat aantal wat, maar komt het nauwelijks boven de 40.000 uit.

In de opvang van de gemeenten zitten momenteel ruim 31.000 mensen. Dat betekent dat er nog meer dan 10.000 bedden onbeslapen zijn. Toch ligt het totale aantal Oekraïners in Nederland nog veel hoger. Er hebben zich ruim 42.000 Oekraïners in Nederland ingeschreven, van wie ongeveer een kwart dus elders opvang heeft gevonden. En mogelijk zijn er ook nog mensen die zich niet hebben ingeschreven bij de gemeente.

Naast de opvang die gemeenten hebben geregeld, zijn er ook plekken beschikbaar bij vrijwilligers thuis. Van der Burg schreef dinsdag aan de Kamer dat de aanmeldingen hiervoor minder snel gaan dan verwacht. Er zitten nu in het kader van een pilot 56 Oekraïners in 22 gasthuishoudens. Er zijn wel veel meer plekken beschikbaar, meldde hij aan de Kamer. Er zijn 8660 adressen beschikbaar waar 23.120 mensen onderbracht zouden kunnen worden.

Volgens Van der Burg zitten er mensen “in voorzieningen die niet bedoeld zijn om een jaar of langer in te zitten”. Het is volgens hem aan minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge om plekken te creëren waar mensen langer kunnen verblijven. Hij onderzoekt of er mensen onderbracht kunnen worden in leegstaand vastgoed van het Rijksvastgoedbedrijf.