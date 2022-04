Vier brandweerlieden gewond na explosie Bilthoven

Vier brandweerlieden zijn donderdag gewond geraakt na de gasexplosie in een flatgebouw in Bilthoven, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Alle vier hebben lichte verwondingen en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Eerder meldde de Veiligheidsregio Utrecht al dat twee brandweermannen gewond uit de flat aan de Weegschaal in Bilthoven gedragen waren waar donderdagochtend een explosie plaatsvond na een gaslek. De brandweer was daar vanwege een gaslek in de flat, nadat bij werkzaamheden een gasleiding was geraakt. Voorafgaand aan de grote explosie, volgens de woordvoerder veroorzaakt door opgehoopt gas, was er iets voor 11.00 uur ook een kleinere explosie door het gaslek. Daarbij raakte niemand gewond.

In de straat zijn hulpdiensten massaal aanwezig. Een ambulance is met sirene weggereden, een andere volgde. Veel politie, brandweer en ambulances zijn ter plekke en ook een traumahelikopter was enige tijd aanwezig.

Sjoerd Potters, burgemeester van De Bilt waar Bilthoven onder valt, is ook aanwezig bij de plek van de explosie. Op een foto van RTV Utrecht is te zien dat twee flatwoningen helemaal verwoest zijn. Van voor naar achter kan door het gebouw gekeken worden. Een grote bult puin ligt eronder.

De gemeente heeft een liveblog geopend op de eigen website. Daarin wordt “met klem” opgeroepen niet naar de plek te komen en hulpverleners de ruimte te geven hun werk te doen.

Stedin heeft de gastoevoer afgesloten, maar de gaswaarde wordt nog gemeten “zodat we zeker weten dat er geen kans is op een volgende explosie”, aldus de gemeentewoordvoerder. Daarna wordt bekeken of bewoners weer terug kunnen naar de nabijgelegen woningen.

Acht woningen werden direct na melding van het gaslek donderdagochtend ontruimd. Niet veel later werd nog een blok woningen ontruimd vanwege de verspreiding van het gas. Alle appartementen in de flat zijn van woonstichting SSW, bevestigt een woordvoerster.