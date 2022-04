Vijftien jaar cel voor dodelijke schietpartij Drentse camping

De 37-jarige Abderrehim B. uit Leiden is voor doodslag op een 32-jarige man op een camping in het Drentse Hoogersmilde veroordeeld tot vijftien jaar cel. Tegen de man was dertien jaar en tbs met dwangverpleging geëist.

B. reed begin november 2020 met het slachtoffer in diens auto de camping op en schoot op korte afstand vier keer op hem. Het slachtoffer overleefde dit niet.

B. had bij het slachtoffer een Rolex, drie goudstaafjes en 20.000 euro in bewaring gegeven, voor het geval hem wat zou overkomen in het criminele circuit. De mannen zaten samen in de drugshandel. B. was naar Drenthe gekomen om zijn spullen terug te vragen. De man schoot naar eigen zeggen uit zelfverdediging. Zijn bijrijder zou ineens een pistool in de hand hebben gehad. B. zou dat wapen tijdens een worsteling hebben afgepakt en schoot er vervolgens mee.

De rechtbank in Assen verwierp dat verweer. De rechter noemde de verklaring van B. onbegrijpelijk en tegenstrijdig. B. zei dat zijn bijrijder opeens een pistool in zijn hand had en de wagen op de camping liep stoppen. De man stapte uit en voorzag vanuit de kofferbak het wapen van munitie. B. zat op dat moment nog achter het stuur en had volgens de rechter alle kans om weg te rijden en is van noodweer geen sprake.

B. heeft volgens de rechter een medemens opzettelijk van het leven beroofd. Hij bezorgde daarmee de nabestaanden zeer veel onherstelbaar leed. Uit onderzoek blijkt dat B. lijdt aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis, maar dit stond zijn keuzevrijheid niet in de weg. Volgens de rechter kan de daad hem volledig worden aangerekend. Het Openbaar Ministerie eiste naast een celstraf ook tbs met dwangverpleging. De rechter vond in de rapportage te weinig onderbouwing om die maatregel op te leggen.

B. werd in 2011 al eens veroordeeld voor doodslag en kreeg toen een gevangenisstraf van elf jaar opgelegd. De rechter vond daarom dat de man de maximale gevangenisstraf voor doodslag opgelegd moest krijgen. B. moet nabestaanden een schadevergoeding van ruim 40.000 euro betalen.