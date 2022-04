Amsterdam wil drie vestigingen voor flitsbezorging sluiten

Drie vestigingen van verschillende flitsbezorgers in de Amsterdamse wijk De Pijp moeten hun deuren sluiten. De gemeente meldt dat de zogenoemde dark stores in strijd zijn met het bestemmingsplan en dat de impact van de vestigingen op de buurt te groot is.

“Er wordt veel overlast ervaren en bij controles zijn meermaals overtredingen vastgesteld”, zo staat in een persbericht. Het gaat om vestigingen van Getir, Zapp en Gorillas.

De winkels zitten er sinds 2021, volgens de gemeente op locaties die bedoeld zijn voor detailhandel. “Winkels waar klanten in en uit lopen en producten kunnen uitkiezen.” Omdat de ruimtes niet publiek toegankelijk zijn voldoen de dark stores niet aan de eisen uit het bestemmingplan.

Daarnaast worden de centra vaak bevoorraad, voortdurend bezocht door de flitsbezorgers en zijn ze buiten de gebruikelijke winkeltijden open. Dat zorgt volgens de gemeente voor verkeershinder, geluidsoverlast, fietsparkeeroverlast en afvaloverlast.

De gemeente heeft een voornemen tot last onder dwangsom opgelegd. Dat betekent dat de flitsbezorgers eerst nog op dit voornemen kunnen reageren. Als daarna een last onder dwangsom volgt, moeten de winkels dicht. Gebeurt dat niet op tijd, dan volgt een dwangsom van 20.000 euro.

Amsterdam strijdt al langer tegen de dark stores in de stad. Zo besloot het stadsbestuur eind januari om voorlopig geen nieuwe vestigingen voor flitsbezorging meer toe te staan. Eerder deze maand werd een vestiging van Zapp in Amsterdam-West ook gevraagd om te sluiten.