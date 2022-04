Gasunie: stoppen met Russisch gas geen probleem voor gaslevering

Gasunie voorziet geen problemen voor de levering van gas in Nederland nu het kabinet ervoor kiest om nog dit jaar af te stappen van Russisch gas. Belangrijke voorwaarde is wel dat het stopzetten van de import geleidelijk gebeurt en dat er ander gas wordt gevonden om het Russische gas te vervangen.

“De leidingen liggen er, het maakt niet zoveel uit welk gas er doorheen gaat”, geeft een woordvoerster van het gastransportbedrijf aan. Maar wanneer de gaskraan uit Rusland plots dichtgedraaid wordt, dan zou dat wel technische problemen kunnen geven. Als het daarentegen geleidelijk gebeurt speelt dat niet, en is er bovendien nog tijd om elders extra gas te regelen.

Het extra inzetten van vloeibaar gemaakt gas (lng) kan ook helpen. Dat kun je niet direct inzetten, maar Gasunie heeft een installatie waarbij buitenlands gas geschikt gemaakt kan worden voor gebruik in Nederland. Voor Russisch gas is die installatie ook nodig, want het Russische gas verschilt ook van het gas dat in Groningen uit de grond wordt gehaald.

Gasunie stelt dat aardgas de komende jaren hoe dan ook nog nodig is in Nederland. Duurzame alternatieven zoals groene waterstof zijn inmiddels in opkomst maar hebben nog wat tijd nodig om verder te groeien. De organisatie benadrukt onverminderd door te gaan met eerder gemaakte verduurzamingsplannen. Denk bijvoorbeeld aan de verdere ontwikkeling van transport van waterstof, groen gas, warmte en CO2.

“We doen dat allemaal in nauwe samenwerking met het kabinet”, benadrukt de woordvoerster. Achter de schermen wordt volgens haar veel afgestemd. Maar ze moet bekennen dat het besluit van vrijdag ook voor Gasunie nieuw is. Het bedrijf hield er wel eerder al rekening mee dat het afstappen van Russisch gas tot de mogelijkheden zou kunnen behoren.