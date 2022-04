‘Grote zorgen’ bij Essent over snel afstappen van Russisch gas

Energieleverancier Essent maakt zich “grote zorgen” over het voornemen van het kabinet om al voor het einde van het jaar compleet onafhankelijk te zijn van Russisch gas. In een eerste reactie wijst de onderneming erop dat er nu nog geen plan klaar zou liggen. “En zonder plan is overgaan tot actie niet verstandig.”

Essent zegt het liefst te zien dat het afstappen van gas uit Rusland door de Europese Unie wordt opgepakt. Nederland kan dan wel als voortrekker optreden. Dan zou het ook mogelijk zijn om andere partijen bij de keuze te betrekken om leveringszekerheid te garanderen.

Bij Essent wordt de inkoop van aardgas door het Duitse moederbedrijf E.ON geregeld, liet de onderneming vorige maand weten. Hoeveel gas van Essent precies uit Rusland afkomstig was, kon een woordvoerster toen daarom niet zeggen. E.ON had Essent wel verteld dat Russisch gas minder dan 10 procent uitmaakt van het gas dat is bestemd voor de Nederlandse dochteronderneming.